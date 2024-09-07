مارى لويس بشارة: 12% نموًا فى صادرات الملابس للسوق الأمريكى

كتب - إسلام سعيد

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة برئاسة ماري لويس بشارة، أن صادرات قطاع الملابس بلغت 1.55 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024، مقارنة بـ 1.30 مليار دولار في نفس الفترة من 2023 بنسبة ارتفاع 20%، وفيما يلي أهم المعلومات عن صادرات الملابس.

- صادرات شهر يوليو 2024 سجلت نموًا بحوالي 37% لتسجل 268 مليون دولار مقابل 195 مليون دولار في يوليو 2023.

- الصادرات تحقق ارتفاع بنسبة 29% إلي دول الاتحاد الأوروبي لتسجل 363 مليون دولار بالفترة من يناير وحتى يوليو 2024 مقابل 281 مليون دولار بالفترة نفسها من العام 2023.

- صادرات الملابس الجاهزة حققت نمو 12% للولايات المتحدة الأمريكية لتسجل 661 مليون دولار أول 7 أشهر من 2024 مقابل 588 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

- صادرات الملابس الجاهزة إلي الدول العربية سجلت 291 مليون دولار مقابل 223 مليون دولار بنسبة نمو 31%.

- ارتفاع الصادرات إلي الدول الأفريقية بدون الدول العربية لتسجل 4.6 مليون دولار مقابل 1.5 مليون دولار بنسبة نمو 208%.

- الصادرات إلي السعودية في أول 7 أشهر من 2024 حققت ارتفاع 77% لتسجل 93 مليون دولار مقابل 52 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2023.

حققت صادرات القطاع ارتفاع أول 7 أشهر من 2024 للسوق الليبي بنسبة 61% لتسجل 44 مليون دولار مقابل 27 مليون دولار في الفترة المماثلة.

كما أعلنت" بشارة" أن صادرات الملابس الجاهزة حققت ارتفاعاً إلى إسبانيا بنسبة 34% لتسجل 87 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2024 مقابل 65 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 20% إلي السوق الألماني لتسجل 82 مليون دولار مقابل 68 مليون دولار، ونمت الصادرات إلى فرنسا بنسبة 33 % لتسجل 39 مليون دولار في أول 7 أشهر من 2024 مقابل 29 مليون دولار في الفترة نفسها من 2023.