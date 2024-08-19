محافظ الأقصر يستقبل وفد وزارة التخطيط لبحث المشروعات الخضراء الذكية

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك فى إطار سلسلة الندوات التي تعقدها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات، وخلال اللقاء أشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية، التى تأتى فى إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر 2030 للحفاظ على البيئة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وعقب لقاء المحافظ عقدت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ندوة تعريفية بمكتبة مصر العامة بالأقصر بمشاركة محافظة قنا، وذلك في إطار مجموعة الندوات والورش التدريبية التي تعقدها المبادرة بعدد من المحافظات بهدف التوعية بأهدافها وفئاتها ومعايير ترشح المشروعات بالدورة الثالثة .

وافتتح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر الندوة قائلا أن محافظة الأقصر كانت رائدة في الفوز بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الدورتين السابقتين بمشروعات متميزة ، كما أن باقى مشروعات محافظة الأقصر التى لم يحالفها الحظ قادرة على ربطها بجهات التمويل وجذب الإستثمارات اللازمة لها، مؤكداً على أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم والتسيير من أجل تحقيق هذة المشروعات، ومن جانبها قالت هدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة أن ابناء محافظة الأقصر ومحافظات الصعيد عامة قادرون على الإبتكار والتميز وتقديم مشروعات تخدم طبيعة المجتمع المحلى ، وحثت الحضور على سرعة المشاركة فى هذة المرحلة .

وخلال فعاليات الورشة استعرضت سلمى نصار ، منسق الشراكات الاستراتيجية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ معايير تقييم المشروعات والتي تضم عدة مكونات المبادرة ، كما لفتت إلى أهم مراحل الدورة الثالثة للمبادرة، والتي تنتهي باختيار 18 مشروع الفائزين ، كما تحدثت عن فئات المبادرة، مشيرًة إلى انها تنقسم إلى فئة المشروعات كبيرة الحجم، والمتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، ومشروعات الشركات الناشئة، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، لافتًة إلى شروط وآليات المشاركة.

وتحدث الدكتور حمودة صالح مدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالأقصر عن المكون الأخضر، بالاضافة إلى شرحة المشروعات الخضراء والأبعاد الإقتصادية والاجتماعية لتلك المشروعات، وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية، كما قدمت الدكتورة رحاب احمد اخصائي شئون المشروعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المكون التكنولوجي الذكي، وعرفت مفهوم المشروع الذكي، والمشروع الأخضر الذكي، والسمات التي يجب توافرها في مشروعات المجالات الخضراء الذكية.

وفى عرض مشترك لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ألقى منتصر البنهاوى مدير الفرع بالأقصر وايهاب كامل مدير وحدة الخدمات غير المالية ، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل ، والقابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، والتمكين وتكافؤ الفرص ، تصنيف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتين إلى محاور قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأهمية خطة العمل ومكونات خطة العمل المتكاملة.

كما أشارت كلا من ماجى سلوانس مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة بالأقصر ونظيرتها د.هدى محمدين مقررة المجلس القومى للمرأة بفرع محافظة قنا، إلى الفائزات بفئة المرأة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية، لافتين إلى الفئات الستة المختلفة، وحضر اللقاء خالد سعيد مسئول التواصل بمحافظة الأقصر، وأحمد عبد الخالق مسئول التواصل بمحافظة قنا ووكلاء الوزارات ومديرى المديريات المعنية، ويذكر ان المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية متاح التقدم لها حاليًا من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg، وحتى اخر شهر أغسطس الجارى .



حضور ندوات حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



فعاليات ندوات حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية



محافظ الأقصر يلتقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية