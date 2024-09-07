طرح أدوية جديدة مركبة لعلاج الهشاشة تبنى العظام وتمنع تكسيرها نهاية العام

كتبت أمل علام

كشف الدكتور شريف خالد أستاذ جراحة العظام بطب قصر العينى، في تصريح خاص لــ" اليوم السابع"، أن هناك أدوية حديثة لعلاج هشاشة العظام، موضحا، إن الادوية الجديدة تعمل على تكوين وإعادة بناء العظام بدلا من الأدوية التي تمنع تكسير العظام، كما أنها تزيد من كثافة العظام، ويتم اعطائها للفئات الأكثر عرضه للاصابة بهشاشة العظام، عند ملاحظة حدوث كسور بالعظام عند أى خبطة أو اصابة بسيطة.

وأضاف إلى أن هناك دواء آخر جديدا سيدخل قريبا إلى مصر هو عقار "روموسوزوماب" وهو الاسم العلمى للدواء، عبارة عن أجسام مضادة بشرية تمنع تكسير العظام، وفى نفس الوقت يبنى العظام، والجرعة عبارة عن حقنتين يتم أخذهما لمدة سنة تحت الجلد وهى ليس لها مضاعفات، والمجموعة القديمة المستخدمة كانت تمنع تكسير العظام فقط، وكان لها مضاعفات، موضحا إن هناك 3 أدوية حديثة تعمل على بناء العظام، مؤكدا، إن المريض الذى يحدث له كسر نتيجة هشاشة العظام يكون من كبار السن، وغالبا ما كان يحتاج الى تركيب مفصل وقد يسبب لهم مضاعفات لأن هشاشة العظام تسبب مشاكل ومضاعفات خطيرة.

وقال، إن الأدوية الجديدة انقذت حياة العديد من المرضى، وهى أدوية مركبة أحدهما ينتج عظام جديدة، والأخرى تمنع تكسير العظام مصنوعة من الأجسام المضادة.

وأشار الى أن الخشونة أصبح لها حل حيث ان هناك مفاصل حديثة لا تسبب مضاعفات، حيث يمكن تغيير المفصل بدون حدوث مضاعفات، موضحا، إن هناك لاعبين يستمروا فى اللعب بعد تركيب مفصل الركبة والمفصل الطبيعى لا يتم الاستغناء عنه حيث يتم تركيب ما يشبه تاج أو كراون مثل الذى يتم تركيبه على السنة او الضرس او تلبيسة وأغلب اللاعبين يعودوا للعب مرة أخرى بعد تركيبه.

جاء ذلك خلال مؤتمر أسبوع اعوجاع العمود الفقرى الذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة، برئاسية الدكتور يسرى الهوارى أستاذ جراحة العظام بطب القاهرة.