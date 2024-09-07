ضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية وتمكنت من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، وبحوزته (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

وأسفرت الجهود عن ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب، وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش) وضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهم (6 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض) وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش وقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9,200 مليون جنيه تقريباً).