ضبط المتهمين بقتل شخص بسبب عملات أجنبية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (سائق - مقيم بمحافظة الجيزة) بدائرة القسم.

بالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من والد المتوفى بتغيب نجله عقب الخروج للعمل بالسيارة قيادته ، وباستدعاء أهليته تعرفوا عليه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم أقر أحدهم بتعرفه على المتوفى عبر موقع "فيس بوك" لدى علمه برغبته فى تغيير مبلغ مالى "عملات أجنبية" والتواصل معه وإستدراجه للتقابل معه عقب إيهامه برغبته فى شراء العملات الأجنبية وفور وصوله للمكان المتفق عليه حضر باقى المتهمين مستقلين سيارة "ميكروباص" قيادة أحدهم وقاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى والسيارة من المتوفى وإصطحابه برفقتهم وإلقائه من السيارة حال سيرها بمكان العثور.. مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته ، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتحويل العملات الأجنبية من (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) "تم ضبطهما"، وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"..



كما تم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة والسيارة المستولى عليها من المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.