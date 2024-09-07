صندوق تحيا مصر ينفذ أسبوع الخير بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

ينفذ صندوق تحيا مصر بالتعاون مع محافظة شمال سيناء ومؤسسات المجتمع المدني فاعليات أسبوع الخير، لدعم الفئات الأولي بالرعاية بالمدينة الشبابية بالعريش، اعتبارا من يوم غد الأحد القادم وحتي يوم الخميس القادم.

وأكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، أن الفاعليات في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام لاستكمال مسيرة النمو التي تضمن توفير حياة كريمة للمواطن المصري، وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.



واضاف اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، أن الفاعليات تتضمن تنفيذ قافلة دعم غذائي للأسر الأكثر احتياجًا ،تنفيذ معرض للكساء لتوزيع الملابس على الأسر الأولي بالرعاية فضلاً عن مجموعة من المفروشات وأدوات المطبخ والأدوات والشنط المدرسية، تنفيذ قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان ،تيسير زواج الفتيات اليتيمات والفتيات الأولي بالرعاية.

