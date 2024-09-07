"حياة كريمة" تستعد لتغطية احتياجات 500 أسرة بعدة قرى في سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مؤسسة "حياة كريمة" لاستكمال دورها الإنساني في تقديم الدعم الغذائي للأسر الأكثر احتياجًا في شمال سيناء، حيث سيتم توزيع 500 وجبة يوميًا على الأسر في مراكز الشيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، ونخل.

يأتي هذا التحرك بعد نجاح المؤسسة في توزيع الوجبات في مدينة العريش، التي كانت نقطة الانطلاق لعمليات الدعم الغذائي من خلال مطبخ "الكرم" التابع للمؤسسة.

وأفادت بيانات المؤسسة أن هذا الأسبوع سيشهد توزيع الوجبات يوميًا في مختلف أحياء مدينة العريش، من بينها السبيل، الكرامة، المساعيد، والمرحلة، على أن يتبع ذلك انطلاق عمليات التوزيع في بقية مراكز وقرى المحافظة.

وسيقضي فريق المتطوعين أسبوعًا في توزيع الوجبات بالعريش قبل الانتقال إلى باقي المدن والقرى.

مطبخ "الكرم"، الذي تم افتتاحه بمقر مؤسسة "حياة كريمة" في العريش، يقوم بإعداد 500 وجبة يوميًا تحت إشراف فريق محترف يضم سيدات مدربات وطبيب صحة لضمان سلامة وجودة الطعام.

يتم تغليف الوجبات بشكل آمن ونقلها مباشرة إلى منازل الأسر المستحقة عبر طرق الأبواب، وذلك لضمان وصول الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة.

من جانبه، أكد اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن المطبخ يُعد الأول من نوعه في المحافظة ويهدف إلى توزيع أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024.

وأضاف أن المطبخ يقدم وجبات مجانية وفقًا لأعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء، ويستفيد منه أيضًا الأسر الفلسطينية المقيمة في العريش، التي توفر لها الدولة خدمات الرعاية الصحية.

تأتي هذه المبادرة كجزء من جهود "حياة كريمة" لتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، وتقديم الدعم المستدام لتلبية احتياجاتهم الغذائية والصحية. تعتبر هذه الخطوة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي في شمال سيناء، وتوفير حياة كريمة للجميع.