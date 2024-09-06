"حياة كريمة" توزع 500 وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجًا بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مؤسسة "حياة كريمة" في شمال سيناء بتوزيع 500 وجبة يوميًا على الأسر الأكثر احتياجًا في مدينة العريش، وذلك بعد افتتاح مطعم "الكرم" بمقر المؤسسة.

يتم إعداد الوجبات بشكل يومي وتوزيعها على أحياء مختلفة مثل السبيل، الكرامة، المساعيد، والمرحلة، بواسطة فريق من المتطوعين.

يقوم فريق من المتطوعين بمباشرة عملية التوزيع يوميًا لضمان وصول الوجبات للأسر المستحقة، حيث تتم هذه العملية بناءً على بيانات اجتماعية دقيقة لكل أسرة.

يتم تحضير الوجبات في مطعم "الكرم" من قبل فريق محترف، يضم سيدات مدربات وطبيب صحة يشرف على عمليات التحضير لضمان جودة الطعام وسلامته.



يحرص فريق المتطوعين على تغليف الوجبات بشكل آمن ونقلها مباشرة إلى منازل الأسر من خلال طرق الأبواب، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات الفئات الأكثر حاجة وتقديم الدعم الغذائي لهم.



وأعلنت مؤسسة حياة كريمة افتتاح مطبخ "الكرم"، الذي أقامته مؤسسة "حياة كريمة" بهدف توفير وجبات مجانية للأسر المستحقة في المحافظة، بالإضافة إلى الأسر الفلسطينية القادمة من قطاع غزة والمقيمة في العريش، حيث توفر لهم الدولة خدمات الرعاية الصحية.



وقال اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن "مطبخ الكرم" يُعد الأول من نوعه في المحافظة، حيث يقدم خدمات غذائية متكاملة بالمجان. وأوضح المحافظ أن المطبخ يهدف إلى توزيع أكثر من 15 ألف وجبة شهريًا حتى نهاية عام 2024. تأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المبذولة لدعم الأسر المستحقة من خلال تقديم وجبات غذائية تراعي أعلى معايير الصحة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التحضير.



وأشار مجاور إلى أن اختيار الأسر المستفيدة من خدمات المطبخ يتم بناءً على مراجعات اجتماعية دقيقة لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر حاجة، مع الأخذ في الاعتبار عدد أفراد الأسرة ومدى استحقاقها للمساعدة. وتشمل خدمات المطبخ أيضًا تقديم الدعم الغذائي للأسر الفلسطينية المقيمة في العريش.



يأتي افتتاح مطبخ "الكرم" في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الأقل حظًا في المجتمع، وتوفير احتياجاتهم الأساسية من خلال تقديم دعم مستدام يلبي احتياجاتهم الغذائية والصحية. تعتبر هذه الخطوة واحدة من أهم المبادرات التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي والتعاون بين الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين.



مطبخ الكرم فى العريش



جانب من مطبخ الكرم فى العريش



تجهيز الوجبات