جامعة كفر الشيخ تقيم معرض الطالب المنتج ضمن "صنايعية مصر".. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ معرض الطالب المنتج، استمراراً لمجهودات الجامعة ومشاركتها فى "مبادرة صنايعية مصر"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على إقامة المعرض، الدكتور نجلاء الاشرف عميد كلية التربية النوعية، والدكتور السيد بلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور راضى وكيل كلية علوم الثروة السمكية والمصايد، والدكتور جمعة نعناعة وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، بأن إقامة المعرض جاء بهدف إعداد فنيين ومهنيين على دراية تامة بالمهارات والمعرفة فى مجالات التدريب الفنى وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى وريادة الأعمال من أجل المساهمة فى التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المجتمع وتوفير بيئة تعليمية متميزة تسهم فى بناء مستقبل خريجى الجامعة، وقد شارك فى المعرض مجموعة من الطلبة والخريجين من كليات الزراعة والعلوم والتربية النوعية والثروة السمكية، بمجموعة من المنتجات مثل صناعة منتجات الألبان وتغليف المواد الغذائية وإنتاج العلف والسماد والصناعات القائمة على المخلفات الزراعية والصناعات القائمة على الأسماك والصابون والمنظفات والمطهرات والكريمات والزيوت والحلى والاكسسوارات والمشغولات اليدوية والمفروشات.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أهمية وضع خطة تنفيذية للمبادرة داخل الجامعة من خلال محاور تتطابق مع أهدافها والفئات المجتمعية المستهدفة، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها المجتمعية فى دعم وتأهيل الشباب بمختلف فئاتهم للحصول على وظائف مناسبة، مشيرا إلى أن جامعة كفرالشيخ تمتلك موارد مادية وبشرية تؤهلها لتقديم خدمات متميزة وداعمة لتأهيل المستهدفين لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية.

ومن جانبها أشارت الدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن مبادرة "صنايعية مصر" تستهدف الحفاظ على الحرف التراثية وحمايتها من الاندثار، فضلًا عن تدريب كوادر جديدة من الشباب؛ ليصبحوا قادرين على إتقان ممارسة تلك الحرف بكفاءة عالية، مُستلهمين روح التراث فى أعمال تلائم العصر، ومن شأنها أن تُمكنهم من إقامة مشروعات خاصة فى مجال الحرف التراثية؛ لتحسين دخولهم، وتنمية الاقتصاد الوطنى، وكذا تلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من تلك المنتجات.



جانب من المعرض



رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المعرض