تنسيق الدبلومات الفنية.. موقع التنسيق يواصل إتاحة تسجيل الرغبات للطلاب

محمد صبحى

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني ، اليوم السبت ، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات الفنية "دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية" عام 2024.

ومن المقرر أن تستمر إتاحة التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024.

وكشف مكتب التنسيق عن الخطوات التى يجب على الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى وهى:-

1- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg

2- ويحدد نوع المؤهل ثم يدخل رقم الكود الخاص به وبعد ذلك يدخل الرقم السري الخاص به.

3- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم الكود وعليه تأكيد البيان بالضغط علي مفتاح (الخطوة التالية).

4- يحتفظ الطالب برقم الكود والرقم السري الخاص بة لتعديل رغباته في أي وقت حتي غلق الموقع وقبل إعلان النتيجة، حيث يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.

5- يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ومراجعتها وطباعتها حيث سيتم الترشيح على آخر تعديل قام الطالب بتسجيله.