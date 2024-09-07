تموين الإسكندرية: تخفيضات تصل 30% على الأدوات المدرسية بمعارض "أهلا مدارس"

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم السبت، يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، وناصر رفاعى مدير إدارة التعاون الاستهلاكى، معارض أهلا مدارس حيث تم تفقد 3 معارض بمقرات الجمعية التعاونية الاستهلاكية للهيئة العامة لنقل الركاب، شرق الإسكندرية والمنتزه والعجمى.

وتفقد وكيل الوزارة ومرافقوه أجنحة المعارض التى تضم جميع مستلزمات الدراسة للطلاب والمدرسين من كشاكيل وكراسات وأدوات مدرسية وشنط وأحذية وزى رياضى بأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح من 20% إلى 30%، كذلك ضم المعارض العديد من الأجنحة التى تميزت بعرض الأدوات الدراسية والمدرسية واحتياجات الطلاب بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق.

كما تفقد وكيل الوزارة أقسام المعرض وعروض التخفيضات على الأدوات ومستلزمات المدارس التى يستفيد بها جميع الأسر بالإسكندرية.

وقام وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالحديث مع العارضين وحثهم على ضخ المزيد من السلع المرتبطة بالمعرض أثناء فترة إقامته ليستفيد كل الطلاب والمدرسين من هذه التخفيضات، كما وجه الشكر للعارضين على المشاركة بسلع ذات جودة عالية ونسب تخفيضات كبيرة كذلك استمع إلى أراء المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بهذه المعارض ونسب التخفيضات وتنوع السلع والمنتجات الدراسية التى تخدم جميع الفئات الدراسية من مدارس وجامعات.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، إن هذه المعارض تستمر حتى نهاية شهر سبتمبر لخدمة كافة المواطنين بالإسكندرية.

وأكد أن الأجهزة الرقابية لمديرية التموين والتجارة الداخلية تتابع فعاليات المعارض من حيث التخفيضات المقدمة وجودة المنتجات المعروضة أثناء فترة المعارض بصفة يومية، حيث تشهد المعارض إقبال شديد من المواطنين على شراء المستلزمات والأدوات المدرسية والاستفادة من نسب التخفيضات.