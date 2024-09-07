تفاصيل المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

انطلقت اليوم السبت فعاليات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم برعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وبالتعاون مع هيئة البريد المصرية، وذلك بهدف تعزيز قيم الدين الإسلامي وتشجيع الشباب على حفظ كتاب الله وتلاوته.

ومن جانبه تابع الدكتور أحمد حمادي، لجان الاختبارات للتأكد من سيرها بشكل شفاف ونزيه، مؤكدًا ضرورة تقديم الدعم الكامل للمتسابقين وتذليل أي عقبات قد تواجههم خلال المشاركة.

كما أشرف الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، على تنظيم المسابقة وضمان حسن سيرها، وتشمل المسابقة أربعة مستويات مختلفة تناسب جميع المتسابقين، وهي: المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا، المستوى الثاني لحفظ نصف القرآن، المستوى الثالث لحفظ عشرة أجزاء، والمستوى الرابع لحفظ خمسة أجزاء، وتعد هذه المسابقة فرصة ذهبية لأبناء العاملين بهيئة البريد المصرية لإبراز مهاراتهم في الحفظ والمنافسة في جو من الروحانية والالتزام.