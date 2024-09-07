تعرف على تفاصيل ما تم إنجازه فى ملف تطوير جمعيات الإصلاح الزراعى

كتبت ـ أسماء نصار

تشهد الجمعيات الزراعية عمليات تطوير و تحديث، لتحسين الأداء، وتعميق دورها، بحيث تقدم الخدمات للمزارعين والمنتفعين، ومن بينها توفير الميكنة الزراعية، وخدمات الإرشاد الزراعي، والمكافحة، وتوفير مستلزمات الإنتاج وخاصة المبيدات والتقاوي المنتقاة والمحسنة، فضلا عن الخدمات التسويقية للمحاصيل الزراعية.

وأوضح تقرير لـ وزارة الزراعة، أنه يتم استغلال كل الأصول والموارد التابعة للهيئة واستغلالها الاستغلال الأمثل، واستثمارها بحيث تحقق العائد الاقتصادى المناسب، بما يحقق المصلحة العامة، وزيادة الإيرادات.

وفى التقرير التالى نتعرف على ما تم إنجازه من أعمال تطوير لجمعيات الإصلاح الزراعي:

1- تم الانتهاء من تطوير 239 جمعية على مستوى المديريات بنسبة 42% من إجمالى عدد الجمعيات.

2- من المقرر الانتهاء من تطوير 332 جمعية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى الجمعيات التي سيتم تطويرها 571 جمعية.

3- بلغ إجمالي عدد العقود التي تم اعتمادها مؤخرا، 193 عقدا، وهناك 400 عقد أخرى، جاري إنهاء إجراءات اعتمادها خلال هذه الفترة.

4- إجمالي عدد طلبات التقنين من بداية يوليو الماضي وحتى نهاية أغسطس، تحت المليون جنيه، بلغت 682 طلبا، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 188 مليونا و869 ألف جنيه.

5- بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين خلال نفس الفترة وفوق المليون جنيه، بلغت 72 طلبا بقيمة إجمالية حوالي 148 مليون جنيه.

6- إجمالي المبلغ الذي تم سداده لحساب حق الشعب لأراضي الهيئة بلغ حوالي 67 مليونا و361 ألف جنيه.

7- بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة من بداية يوليو وحتى نهاية أغسطس الماضي، حوالي 190 مليونا و750 ألف جنيه، من بينها 174 مليون جنيه للهيئة، و16 مليونا و750 ألف جنيه لصندوق الأراضي.

8- بلغ إجمالي المتحصلات خلال العام المالي من يوليو 2023 وحتى نهاية يونيو 2024، حوالي مليار و218 مليونا و871 ألف جنيه، من بينها مليار و60 مليون جنيه للهيئة، و158 مليونا و781 ألف جنيه للصندوق.

9- تم اعتماد الحساب الختامى للمجلس والصندوق، والموافقة علي أعمال الفرز المشاع التى تتم من خلال وزارة العدل لتجنيبها لصالح الهيئة واعتماد إجراءت التقنين طبقا للقانون 182 لعام 2022.