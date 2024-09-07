تعرف على تفاصيل خطة أوقاف الدقهلية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، تنظيم برنامج وخطة للمديرية بناء على إعلان وزارة الأوقاف بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف لأكبر خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول تحت عنوان: "خلق عظيم"، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وتتضمن الخطة قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الدقهلية بعد صلاة المغرب؛ للتعريف بأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجالس علم وذكر، وندوات بالمدارس والجامعات وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة حول أخلاق سيدنا النبي، وإقامة الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية، والأسبوع الثقافي، ومجالس الإقراء، ولقاء المنبر الثابت، ومجالس العلم والذكر بالمديرية.

وأشار "نظير"، إلى افتتاح 3 مساجد مؤخرا، وهي: مسجد محمود الخطيب بقرية اللطايفة التابعة لميت سلسيل دقهلية، ومسجد طلحة بن عبيد الله بعزبة 6 التابعة لميت سلسيل، ومسجد السعدية الكبير بقرية السعدية التابعة لمركز بلقاس، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد، وتحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.