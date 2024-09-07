تسجيل 234 طالبا فى مرحلة الدبلومات الفنية بمكتب التنسيق الفرعى بجامعة القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

واصلت جامعة قناة السويس جهودها في تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية عبر مكتب التنسيق الفرعي، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين حتى الآن 234 طالبًا، موزعين بين الدبلوم الفني لخمس سنوات وثلاث سنوات، وذلك خلال خمسة أيام من بدء التنسيق.

شهدت الأيام الأربعة الأولى من فترة التسجيل تسجيل 227 طالبًا، حيث سجل 114 طالبًا في اليوم الأول، و61 في اليوم الثاني، و42 في اليوم الثالث، وفي اليوم الرابع، الذي صادف الجمعة 6 سبتمبر، سجل 10 طلاب، موزعين بين تخصصات مختلفة.

أما في اليوم الخامس السبت 7 سبتمبر، سجل 3 طلاب من الصنايع ثلاث سنوات، و 2 من تخصص التجارة ثلاث سنوات، و 2 من المعاهد الفنية، بالإضافة إلى 2 طلب طباعة بطاقة ترشيح.

وفي إطار هذا، شدد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة على تسهيل عملية تسجيل الرغبات بما يتماشى مع رؤية الوزارة في ربط التعليم بسوق العمل وتعزيز جودة التعليم الفني.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تقدم كل الدعم للطلاب لتسهيل إجراءات تسجيل رغباتهم وتعزيز فعالية خدمات التنسيق الإلكتروني.

وأوضح الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن النظام الإلكتروني المتوفر للطلاب يتيح لهم تسجيل وتعديل رغباتهم على مدار الساعة طوال فترة التنسيق، مما يوفر مرونة كبيرة.

وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، أن الجامعة تسعى لتقديم إرشادات دقيقة لضمان تسجيل رغبات الطلاب بشكل صحيح والرد على أي استفسارات قد تطرأ.

وأضاف الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، أن المكتب يواصل تقديم الدعم للطلاب، خاصة في الحالات التي تتطلب التسجيل اليدوي.

بينما أوضح الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، أن النظام يساهم في تسريع عملية التسجيل وتعديل الرغبات، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت والجهد.

وأفاد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، بأن الجامعة تعمل على تحسين جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالتنسيق لضمان تلبية احتياجات الطلاب بكفاءة عالية.

يُذكر أن فترة تسجيل الرغبات لمرحلة الدبلومات الفنية ستستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، حيث يتيح النظام للطلاب تعديل رغباتهم حتى الساعة السابعة مساءً في آخر يوم.