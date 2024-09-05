جامعة قناة السويس تسجل رغبات 217 طالبا فى مرحلة التنسيق للدبلومات الفنية

الإسماعيلية-صبرى غانم

يواصل طلاب الدبلومات الفنية في جامعة قناة السويس تسجيل رغباتهم بمكتب التنسيق الفرعي بالجامعة لليوم الثالث على التوالي.



وخلال ثلاثة أيام من العمل، سجل 217 طالبًا رغباتهم، حيث كان هناك تسجيل مكثف في الأيام الثلاثة: 114 طالبًا في اليوم الأول، 61 في اليوم الثاني، و42 في اليوم الثالث.

وزعت الأعداد بين طلاب الدبلوم الفني لخمس سنوات وثلاث سنوات، حيث تقدم لتسجيل رغباتهم في الدبلوم الفني خمس سنوات 58 طالبًا في اليوم الأول، و14 في اليوم الثاني، و13 في اليوم الثالث.

بينما سجل طلاب الدبلوم الفني ثلاث سنوات 56 طالبا في اليوم الأول، و47 في اليوم الثاني، و29 في اليوم الثالث.

وتعليقا على العمل داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على التزام الجامعة بتسهيل عملية تسجيل رغبات الطلاب من خلال مكتب التنسيق، بما يتماشى مع رؤية الوزارة لربط التعليم بسوق العمل وتعزيز جودة التعليم الفني.

وأشار الدكتور محمد عبدالنعيم عثمان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة تسعى لتوفير كافة السبل لدعم الطلاب وتيسير إجراءات تسجيل رغباتهم، بما يعزز من فعالية خدمات التنسيق الإلكتروني ويحقق تجربة مريحة وسريعة.

وبدوره، أوضح الدكتور تامر شوقي، مدير مركز التحول الرقمي ورئيس مكتب التنسيق، أن الخدمات الإلكترونية المقدمة توفر للطلاب فرصا مرنة لتسجيل وتعديل رغباتهم، مع إمكانية الوصول إلى الموقع على مدار الساعة خلال فترة التنسيق.

كما أكدت الدكتورة هبة الدناصوري، نائب رئيس مكتب التنسيق، حرص الجامعة على تقديم إرشادات دقيقة لضمان تسجيل رغبات الطلاب بشكل صحيح، والعمل على تلبية أي استفسارات قد تطرأ.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور محمد عبد الهادي، مسئول التنسيق اليدوي، إلى استمرار مكتب التنسيق في تقديم الدعم اللازم للطلاب، خاصة في الحالات التي تتطلب التسجيل اليدوي.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، مسئول التنسيق الإلكتروني، أن النظام الإلكتروني يسهم في تسهيل عملية تسجيل وتعديل الرغبات، مما يقلل من الأخطاء ويوفر الوقت والجهد للطلاب.

وأفاد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، بأن الجامعة تواصل جهودها لتحسين كافة العمليات والإجراءات المتعلقة بالتنسيق، لتلبية احتياجات الطلاب بكفاءة عالية.

تجدر الإشارة إلى أن تسجيل الرغبات يتم عبر موقع التنسيق الإلكتروني: www.tansik.digital.gov.eg، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024، حيث يمكن للطلاب تعديل رغباتهم في أي وقت خلال فترة التنسيق حتى الساعة السابعة مساءً في آخر يوم.

