اليوم السابع
Ads
السبت، 07 سبتمبر 2024 05:09 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تحذيرات من السباحة بشواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج

السبت، 07 سبتمبر 2024 03:29 م
تحذيرات من السباحة بشواطئ البحر المفتوح فى مطروح بسبب ارتفاع الأمواج ارتفاع الامواج في شواطئ البحر المفتوح - مطروح
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت أجهزة محافظة مطروح، اليوم السبت، من السباخة في الشواطئ الواقعة على البحر المفتوح، بسبب ارتفاع الأمواج ونشاط تيارات السحب المائي، مما يهدد سلامة وحياة المواطنين وارتفاع مخاطر الغرق، مع السماح بالسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على الخلجان والبحيرات، مع تكثيف أعمال الرقابة على الشواطئ ورفع حالة الاستعداد بها.

واتخذ مجلس مدينة مرسي مطروح، إجراءات مشددة والتنبه على أصحاب رخص الشواطئ، بمنع السباحة في شواطئ الكورنيش الجديد، غربي المدينة، وشواطئ الأُبَيض وام الرخم وعجيبة، بسبب اضطراب البحر و حالة عدم الاستقرار وارتفاع الأمواج ووجود تيارات وسحب.

وأكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، أنه تم التنبيه على مسئولي الشواطئ المفتوحة، بالالتزام بالإجراءات الوقائية، ووجه لكريم عرفان مدير الشواطئ، بالمرور مع رؤساء الشواطئ ومتابعة تنفيذ القرار، ومنع رواد الشواطئ من النزول البحر بالتعاون مع شباب مطروح، حفاظاً على سلامتهم، والتأكيد علي عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام، وفتحها للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة .

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك عدد من الشواطئ الآمنة، الواقعة على خليج مطروح وبحيرة الفيروز، التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي شواطئ روميل والبنست والنخيل و بحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام و الغرام ، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

 







محافظة مطروح

غلق الشواطئ

ارتفاع الامواج

اغلاق الشواطئ

البحر

النوة

شاطئ الغرام

عجيبة

روميل

اخبار مصر

اخبار عاجلة




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة