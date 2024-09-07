تأجيل محاكمة سائق قتل شخصا للخلاف على "ركنة سيارة" بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، تأجيل محاكمة سائق لاتهامه بقتل شخص حيث اقتاد سيارته وتوجه إلبه واصطدم به ولاحقه حتي حمله علي مقدمة السيارة واصطدم به في حائط بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة الإثنين المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36268 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3673 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم "أيمن ع إ ع"، 24 سنة، سائق، مقيم كفر حمزة مركز الخانكة، لأنه في يوم 24 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه عبد المقصود أحمد سليمان حسانين - عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على ارتكاب مشروعه الإجرامي لضغينة في نفسه ونفاذا لما انعقدت عليه عزيمته، اقتاد السيارة الرقيمة (ق و أ 3627)، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اقتاد السيارة في مواجهته مصطدما به ومطارداً له حاملاً إياه بمقدمتها مصدماً به بحائط فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، بأنه على إثر خلف فيما بين المجني عليه - المتوفي إلي رحمة مولاه - والمتهم، على وقوف السيارة قيادة الأخير، والذي كان مبيت النية وعاقد العزم على قتله لضغينة في نفسه ونفاذا لما انعقدت عليه عزيمته افتاد السيارة الرقيمة "ق و أ 3627"، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده فيه وما أن ظفر به حتى اقتاد السيارة في مواجهته مصطدما به ومطارداً له حاملاً إياه بمقدمتها مصدماً به بحائط داهسأ له فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصداً إزهاق روحه.