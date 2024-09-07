بيطرى سوهاج: قافلة مجانية بمناسبة عيد الفلاح المصرى

سوهاج محمود مقبول

نظمت مديرية الطب البيطري بسوهاج، اليوم السبت، قافلة بيطرية علاجية وإرشادية مجانية بناحية نجع الزرابي بمركز طهطا، وذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بعيد الفلاح المصري، وذلك برعاية اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، وبتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

تهدف القافلة إلى تقديم الرعاية الطبية البيطرية الشاملة للحيوانات، حيث تم فحص الحيوانات باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية (السونار) لتحديد الحمل وتشخيص المشاكل التناسلية وعلاجها.

كما تم إجراء العديد من العمليات الجراحية، وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية، والرش ضد الطفيليات الخارجية، هذا إلى جانب تدريب الأطباء البيطريين على استخدام أجهزة السونار في تشخيص أمراض نقص الخصوبة والمشاكل التناسلية.

أشرف على القافلة الدكتورأحمد حمدي محمد، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج، بمشاركة الدكتورمؤمن عبد المجيد، مدير إدارة الرعاية والعلاج، والدكتور عصام أحمد الفقير، مدير إدارة طهطا البيطرية، ولفيف من الأطباء المتخصصين من المديرية وإدارة طهطا البيطرية.

شارك في القافلة عدد من الأطباء المتخصصين، حيث تأتي هذه القافلة في إطار العمل التشاركي مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، لدعم الفلاحين والمربين وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة للحفاظ على صحة الثروة الحيوانية، وذلك ضمن احتفالات الدولة المصرية بعيد الفلاح المصري.