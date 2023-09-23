مئات الفلاحين الشراقوة يحضرون احتفالية عيد الفلاح.. تحييها الفنانة فاطمة عيد

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية عيد الفلاح المصرى بمحافظة الشرقية، والتى تنظمها نقابة الفلاحين تحت شعار “اليد التى بتزرع وتنتج “، بحضور عدد من المسئولين التنفيذيين والقيادات الشعبية والنقابية ومئات الفلاحين والمزارعين بكافة محافظات مصر.

يحيى الاحتفالية الفنانة الكبيرة فاطمة عيد والفنان خالد بيومى نقيب الموسيقيين بالشرقية، بمشاركة قصر ثقافة الزقازيق، وسوف تشهد فعاليات الاحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر.

وتشهد فعاليات الاحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر.

يحضر الاحتفالية عدد كبير من التنفيذيين والمسؤولين بوزارتى الزراعة والرى ونقيب عام الفلاحين ونقباء الفلاحين بكافة المحافظات، وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين والعاملين بالشأن الزراعى، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات العاملة فى الشأن الزراعى، وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة.