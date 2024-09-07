بيت الزكاة والصدقات يطلق حملة «إلى المدرسة» لدعم عشرات الآلاف من الطلاب الأيتام

كتب لؤى على

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، إطلاق حملة «إلى المدرسة» للعام الدراسي 2024/2025م للعام الثاني على التوالي، وتستهدف الحملة توزيع حقيبة مدرسية وأدوات كتابية ومعطف وحذاء على الطلاب الأيتام غير القادرين في جميع المحافظات؛ استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

أوضح البيان الصادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم السبت الموافق 7 من سبتمبر 2024م، أن حملة «إلى المدرسة» تستهدف توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية ومعطف وحذاء وأدوات كتابية لأكثر من 80 ألف طفل يتيم، عن طريق قوائم الطلاب الأيتام غير القادرين في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في جميع المحافظات؛ لإدخال السرور على قلوبهم فى العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

يحرص «بيت الزكاة والصدقات» على توجيه أموال الزكاة والصدقات التي ترد إلى البيت في مصارفها الشرعية؛ لإدخال السرور على أهالينا، ويقدم مساعدات نقدية مباشرة للأُسَر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

يؤكد «بيت الزكاة والصدقات» على التزامه بتوجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية؛ إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].



