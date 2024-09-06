اليوم السابع
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وفتح باب التقديم بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد..

بيت الزكاة والصدقات يعلن عن تأسيس مركز دعم الطلبة الوافدين

الجمعة، 06 سبتمبر 2024 02:20 م
بيت الزكاة والصدقات يعلن عن تأسيس مركز دعم الطلبة الوافدين الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر- رئيس مجلس الامناء، عن تأسيس مركز دعم الطلاب الوافدين، وفتح باب التقديم للحصول على الدعم سواء كان سداد المصروفات الدراسية أو توفير سكن ملائم أو شراء مستلزمات دراسية، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الجمعة الموافق 6 من سبتمبر 2024م، أن الطلاب الوافدين من كل بلدان العالم للدراسة فى الجامعات المصرية، يمكنهم التقديم للحصول على الدعم المقدم من «بيت الزكاة والصدقات» عن طريق المركز، وذلك بملء الاستمارة الموجودة على الموقع الإلكتروني على الرابط التالي: https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/index.php?id=8

أشار البيان إلى أن «بيت الزكاة والصدقات» قدم ما يقارب من 10 آلاف خدمة دعم للطلاب الوافدين في العامين الماضيين عبارة عن دفع المصروفات الدراسية، ومساعدات مالية، ومستلزمات طبية ودراسية، فضلاً عن تجديد الإقامات للوافدين، وذلك فى إطار الدور الإنساني الذى يقدمه بيت الزكاة لطلاب العلم غير القادرين، الذين يجدون صعوبة في تحمل التكاليف الدراسية.







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الازهر الشريف

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الازهر



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