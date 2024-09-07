بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس احتفال لراهبات يسوع ومريم القبطيات

كتب: محمد الأحمدى

ترأس اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس اليوبيل الفضي الرهباني للأخوات الراهبات: ماري نيفين، ماري كلارا، ماري إيريني، وماري جوزيفين، من راهبات يسوع ومريم القبطيات، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

وشارك في الصلاة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والقمص فرنسيس نوير، والأب عماد كميل، راعيا الكنيسة.

وشارك أيضًا المونسينيور أنطوان توفيق، نيابة عن سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والأم ماري مارسيل، الرئيسة العامة لراهبات يسوع ومريم القبطيات، والأخوات الراهبات.

وفي كلمة العظة، تحدث الأب البطريرك عن أهمية التكريس، وكيف نعيش بشكره وامتنان، لأنه نعمة من الله، كما أن التكريس هو عطاء مستمر بفرح وسخاء في جميع مجالات رسالتنا، كما تمنى غبطته للراهبات المحتفى بهن دوام الإثمار في الخدمة.

وفي الختام، قدمت الأم ماري مارسيل، كلمات الشكر لجميع الحاضرين وفي مقدمتهم غبطة أبينا البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، والأنبا باخوم، وكافة الآباء الكهنة، وجميع من حرص على المشاركة في هذا الاحتفال.