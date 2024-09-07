انقطاع المياه بقرية شطورة فى سوهاج لأعمال الصيانة بالمحطة الجديدة

سوهاج عمرو خلف

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج انقطاع المياه بقرية شطورة بمركز طهطا بسوهاج اليوم الاحد الموافق ولمدة 6 ساعات بالاضافة الى ضعف المياه بالادوار العليا بقرى ساحل طهطا والسوالم والشيخ زين الدين وقرى غرب طهطا ولمدة 13 ساعة ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة بمحطة شطورة السطحية وشبكات مياه شطورة الجديدة .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى وأنه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب باللمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

