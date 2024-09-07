انتشال جثمان طفل على مسافة 3 كيلو متر غرق فى قرية بالساحل الشمالي

الإسكندرية - أحمد الزغبي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري اليوم السبت، من العثور على جثمان طفل لقى مصرعه غرقًا أثناء نزول البحر بشاطئ في الساحل الشمالي وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة برج العرب، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد غرق طفل أثناء نزول البحر بالقرب من شاطئ قرية فينوس بالكيلو 50 بطريق الساحل الشمالي.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين غرق طفل يدعى "شاهين خميس"، 15 سنة، مقيم منطقة بهيج ببرج العرب أثناء نزول البحر بالشاطئ المشار إليها.

ومن جانبه قال إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، تم الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري وانتشال جثمان الطفل على بعد 3 كيلو متر من موقع الغرق المشار إليه، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة برج العرب بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.