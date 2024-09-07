النيابة تأمر بدفن شخصين سقط عليهما حائط أثناء التنقيب عن الآثار بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

قررت النيابة العامة بأسوان، دفن جثمانى متوفيين أثناء تنقيبهم عن الآثار فى منطقة الشيخ هارون، بعد أن لقيا مصرعهما بسبب سقوط حائط منزل أثناء الحفر والتنقيب.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بسقوط حائط على شخصين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى منطقة الشيخ هارون دائرة قسم أول، مما أدى إلى مصرعهما وهم كلا من إبراهيم.ز.ع، 45 سنة، وشقيقه عزب، 42 سنة.

وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وباتخاذ الإجراءات القانونية تم التصريح بدفن الجثتين، وتحرر المحضر اللازم.