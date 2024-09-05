ضبط 3 أشخاص استأجرتهم سيدة للتنقيب عن الآثار بحوش منزلها فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج، من ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل حوش ملحق بمنزل ربة منزل بدائرة مركز شرطة جهينة غرب سوهاج، تم التحفظ على أدوات الحفر وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه لقطاع الشمال، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة جهينة بانهيار حفرة بحوش ملحق بمنزل، وأنه أثناء قيام ثلاثة أشخاص بأعمال التنقيب عن الآثار داخل الحوش، انهارت الحفرة عليهم.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز جهينة، أن المتهمين "أحمد م" 40 سنة، عامل ومقيم بدائرة المركز و"محمود ش" 27 نة عامل ومقيم بذات الدائرة، و"عصام ع" 25 سنة عامل ومقيم بدائرة المركز وقد تم استئجارهم من قِبل المدعوة "سعدية ا" 58 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة مركز طهطا، للتنقيب عن الآثار بالحوش الملحق بمنزلها، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة في الواقعة.

وبسؤال المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة بالتعاون مع مالكة المنزل بهدف التنقيب عن الآثار تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.