المؤبد لمتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصدرت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة الثانية، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، ومحمد عزمي أبو زيد، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، حكما بالسجن المؤبد 25 عامًا، ضد المتهم بقتل زوجته بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ.

وحملت القضية رقم 16657 لسنة 2024 جنح مركز كفر الشيخ، والمقيدة برقم 1262 لسنة 2024، لقتل المتهم زوجته داخل منزل الزوجية، لتقضي المحكمة بالسجن المؤبد ضد المتهم 25 عاما لما نسب إليه من اتهامات.

وتبين من أوراق القضية أنه في يوم 13 مارس من العام الحالي، بدائرة مركز كفر الشيخ قام "وليد. م. ع. ع. د" 33 عاما، سائق، ويقيم بقرية أبو طبل التابعة لمركز كفر الشيخ، بقتل المجني عليها "رنا. ع. م. ح. ا" زوجته عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات سابقة، ما أوغر صدره وحال تواجدهم بمسكن الزوجية نشبت بينهم مشادة وصفعها بيده على وجهها، وأطبق على جيدها بيده قاصدًا قتلها فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت إلى وفاتها.