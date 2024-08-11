اليوم السابع
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تعرف على قيمة أسعار اشتراكات المترو للطلبة

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:47 م
تعرف على قيمة أسعار اشتراكات المترو للطلبة مترو الأنفاق
كتب سيد الخلفاوى

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مع اقتراب الدراسة يبحث الكثير عن اشتراكات الطلبة، حيث يستخدم أغلب الطلبة المترو للوصول يوميا إلى الجامعة.
وينشر اليوم السابع أسعار اشتراكات المترو للطلبة، الربع سنوي بتخفيض يصل إلى 90 % من قيمة التذكرة.

قيمة الاشتراك الربع سنوي:-
منطقة واحدة – 150 جنيها.
منطقتين – 200 جنيه.
ثلاث / أربع مناطق – 250 جنيها.
خمس/ 6 مناطق – 300 جنيه.
وخصصت الحكومة بموازنة الدولة للعام المالى 2024/2025، دعما لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، يبلغ قيمته 650 مليون جنيه، منها 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 450 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
أسعار التذاكر
حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم







اشتراكات الطلبة

اشتراكات المترو

مترو الانفاق

اشتراكات الطلبة بعد زيادة التذاكر



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