الحوثى يتوعد أمريكا وبريطانيا بالمزيد من الهجمات

وكالات

توعد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) عبد الملك بدر الدين الحوثى أعداءهم بالمفاجآت في البر كما تفاجأوا في البحر، بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ.

وقال زعيم حركة "أنصار الله" خلال كلمته في تدشين فعاليات المولد النبوي الشريف الخميس 5 سبتمبر 2024: "كشعب يمني، نحمد الله أنّ تحركنا على أساس الجهاد في سبيل الله، ونصرة فلسطين وفي مواجهة معلنة وصريحة وواضحة ضد أمريكا و"إسرائيل" وبريطانيا، وقواتنا المسلحة تحركت في عمليات عسكرية جريئة، لضرب العدو بكل ما نتمكن ودون أي قلق، أو أي سقف هابط ونسعى لما هو أكبر بمعونة الله".

وشدد على أن "العمليات مستمرة وكل أسبوع له محصلته من القصف الصاروخي والاستهداف للأعداء بالصواريخ الباليستية والمجنحة".

وتابع: "نحن في عمل مستمر، وحقق الله للعمليات في البحار نتائج كبيرة وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، والأعداء يتحدثون في ما يتعلق بمعركة البحر الأحمر بمفردة الهزيمة مع مفردة الفشل، لعدم قدرتهم على حماية السفن الصهيونية".

وأكد بدر الدين الحوثي أن "شعبنا يسهم جهادا في سبيل الله بعملياته البحرية، وهو مستمر أيضا في تطوير قدراته، وبما يفاجئ الأعداء، والأعداء سيفاجأون في البر كما فوجئوا في البحر بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ، تساعد على التنكيل بهم".