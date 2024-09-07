التوسع في الخدمات البريدية بقرى حياة كريمة بأسوان.. اعرف التفاصيل "صور"

أسوان- صلاح المسن

تجني محافظة أسوان، ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في مختلف القطاعات، منها التوسع في المكاتب البريدية لتقديم الخدمات البريدية المختلفة المالية والمصرفية على الوجه الأكمل للمواطنين.

وتشهد قري مراكز محافظة أسوان، رفع كفاءة وتطوير المكاتب البريدية ، وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس السيسى "حياة كريمة " حيث أصبحت ذات كفاءة عالية لتؤدى خدماتها المتنوعة بشكل متكامل للمواطن الأسوانى .

وتم إنهاء وتسليم وتشغيل عدد كبير من مكاتب البريد بقري المبادرة بأنحاء المحافظة وخاصة بقري المرحلة الأولي لمبادرة حياة كريمة والتي تشمل مراكز إدفو، ونصر النوبة وكوم امبو.

ومكاتب البريد تؤدى الخدمات البريدية المتعددة من صرف المعاشات بمختلف أنواعها والتحويلات الخارجية ، وصرف المرتبات ، وخدمات التوفير وغيرها.

وفي مركز كوم امبو شهدت قري اسوان، إضافة مكاتب بريد جديدة وتطوير وتجديد مكاتب قديمة، حيث تم تجديد مكتب بريد جعفر الصادق، وفي قرية العباسية بمركز كوم امبو والتى يتبعها 14 قرية فرعية وتابع تضم 55 ألف نسمة ،تم إنشاء عدد من مكاتب البريد.

وفي قرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة ، تم تجديد مكتب بريد فارس لخدمة المواطنين وتقديم كافة الخدمات البريدية.

وفي قىية المنشية الجديدة، تم تجديد مكتب الخدمات البريدية وتجهيزه بأحدث الإمكانيات الحديثة، وتشغيله.

وشهد مركز إدفو مؤخرا ،التشغيل التجريبى لمكتبى البريد بقرية الحمام ونجع أبو أبنى التابعين لقروى الرمادى قبلى بمركز إدفو و بدء التشغيل التجريبى لمكتبى البريد لخدمة أكثر من 10 ألاف مواطن من أهالى المنطقتين بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم ، وتحويلهم لصروح جمالية لتؤدى الخدمات المتنوعة بالجودة العالية والحضارية.

وفي مركز إدفو أيضا، تم تطوير مكتب بريد نجع هلال ومكتب بريد الشراونة بإدفو، بنسبة 100 % لكل منهم.

كما تشهد قرية الرديسية بمركز إدفو دخول ٣ مكاتب بربدية الخدمة لتقديم كافة الخدمات البريدية.

كما يجري التنسيق مع مسئولى البريد للقيام بالمعاينة الميدانية لتحديد مساحة أرض فضاء وإستخدامها لإنشاء مكتب بريد بقرية العقابية بمركز ادفو ، فضلاً عن إيفاد لجنة متخصصة للمعاينة ودراسة توفير مكتب للبريد سواء ثابت أو متنقل لخدمة الأهالي بنجع الرقيقين بمركز ادفو وذلك طبقاً للوائح المنظمة.

وفي مركز نصر النوبة تم تجديد وإنشاء وتطوير العديد من مكاتب البربد بأنحاء مركز نصر النوبة، منها قرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تضم 6 توابع بإجمالى 15 ألف نسمة ، منها مشروع إنشاء مكتب بريد قرية الأمبركاب .

كما تم إنهاء الأعمال بمكتب بريد قرية أدندان بمركز نصر النوبة، وتتواصل معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) داخل القرى المدرجة بمختلف المراكز بمحافظة أسوان، بواقع 39 قرية رئيسية ، و 116 قرية فرعية ، و 380 نجع وكفر وعزبة ، وهو الذى يعود بالإيجاب من خلال تحويل القرى لتكون على غرار ما تمتلكه المدن من خدمات ومرافق متنوعة وهو ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للمواطنين ، وخاصة الأسر الأكثر إحتياجاً والبسطاء ومحدودى الدخل.



مكاتب خدمات بريدية جديدة



مكاتب خدمات بريدية جديدة



مكاتب خدمات بريدية جديدة



مكاتب خدمات بريدية جديدة