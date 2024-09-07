اليوم السابع
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التلاعب فى إعلام الوراثة يقودك للحبس.. تفاصيل

السبت، 07 سبتمبر 2024 04:00 ص
التلاعب فى إعلام الوراثة يقودك للحبس.. تفاصيل حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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كثيرا ما نسمع عن مصطلح "تزوير إعلام الوراثة"، الذي يتسبب في كثير من القضايا والنزاعات بين العائلات وبعضها، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

فمن يقوم بتزوير اعلام الوراثة يعرض نفسه للمسائلة الجنائية طبقا لنص المادة 226 من قانون العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.

وفيما نصت في فقرتها الثانية: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.

 

 

 







اعلام الوراثه

تزوير اعلام الوراثه

عقوبه تزوير اعلام الوراثه

اخبار الحوادث




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