الانتخابات الرئاسية.. تمديد موعد غلق صناديق الاقتراع إلى 8 مساءا بتوقيت الجزائر

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أعلنت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، برئاسة محمد شرفي، مساء اليوم /السبت/ تمديد موعد غلق صناديق الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية إلى الساعة الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.



وأوضح "شرفي"، فى تصريحات من مقر السلطة الجزائرية للانتخابات بالجزائر العاصمة، أن قرار التمديد يأتى طبقا لأحكام القانون المتعلق بنظام الانتخابات واستجابة لطلبات مكاتب السلطة فى العديد من المدن الجزائرية.



فى السياق ذاته، تتواصل عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية الجزائرية وسط إقبال متزايد على مكاتب التصويت على مستوى الناخبين فى داخل الأراضى الجزائرية وفى خارجها.



ويتنافس فى هذا الاستحقاق الانتخابى الرئاسى ثلاثة مترشحين، هم مرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، والمرشح الحر عبدالمجيد تبون، ومرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالى حسانى شريف.