افتتاح 13 معرض "أهلا مدارس" للمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، افتتاح سلسلة معارض "أهلاً مدارس" بجميع مدن ومراكز المحافظة، حيث تم افتتاح 13 معرضًا حتى الآن، وجاري العمل على افتتاح معرضين إضافيين، بكل من مركزي كفر الدوار ابو حمص، ليصبح إجمالي عدد المعارض بكافة مدن المحافظة 15 معرضا.

وتتضمن المعارض مشاركة كبرى الشركات والعارضين لتوفير كافة المنتجات والمستلزمات المدرسية بأسعار تنافسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 30٪.

وتقدم معارض "أهلاً مدارس" التي تُنظم بالتعاون مع مديرية التموين والوحدات المحلية كافة المستلزمات الدراسية لجميع المراحل التعليمية، بما في ذلك الملابس المدرسية، الأحذية، الشنط، الأدوات المكتبية مثل الكشاكيل، الكراسات، والأقلام.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على أهمية استمرار تلك المعارض بجميع مدن مراكز المحافظة لضمان تلبية احتياجات كافة الأسر وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور، ووجهت بالمتابعة الدورية لتلك المعارض وتزويدها بكافة المنتجات والمستلزمات الدراسية لتحقيق المستهدف منها.