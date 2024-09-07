اليوم السابع
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السبت، 07 سبتمبر 2024 10:04 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع قيمة أقساط التأمينات إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2024

السبت، 07 سبتمبر 2024 05:00 م
ارتفاع قيمة أقساط التأمينات إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2024 الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والحياة لشركات التأمين إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 23.2%، وذلك نتيجة زيادة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات إلى 11.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، كما زادت الأقساط المحصلة لتأمينات الحياة إلى 9.8 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 8.9 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.


كما ارتفعت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والحياة لشركات التأمين إلى 9.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 14.2%، وذلك نتيجة زيادة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات إلى 4.5 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 3.08 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، كما زادت التعويضات المسددة لتأمينات الحياة إلى 4.7 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 5.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023.

وزادت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي إلى 21.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 17.5 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 23.2%، وذلك نتيجة نمو الأقساط المحصلة للتأمين التجاري إلى 19.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 15.08 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، فيما انخفضت الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي إلى 2.42 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 2.47 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023.

ونمت قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي لشركات التأمين إلى 9.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 8.2 مليار جنيه خلال الربع المماثل من عام 2023 بمعدل نمو سنوي 14.2%، وذلك نتيجة ارتفاع التعويضات المسددة للتأمين التجاري إلى 8.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 7.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023، بينما انخفضت التعويضات المسددة لتأمينات الحياة إلى 0.925 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2024 مقابل 0.996 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2023.







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