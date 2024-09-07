اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أرقين الدولى جنوب أسوان

السبت، 07 سبتمبر 2024 01:05 م
إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أرقين الدولى جنوب أسوان انقلاب سيارة - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 6 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة، اليوم السبت، على الطريق الدولى أرقين، جنوب أسوان، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء محمد ابو الليل، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالقرب من الكيلو 50 على الطريق الدولى أرقين بأبوسمبل جنوب أسوان.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى أبو سمبل الدولى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين ان المصابين هم: "محمود عبد القادر، 28 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، مصطفى أشرف، 22 سنة، مصاب كدمات وسحجات، حسن أحمد، 23 سنة، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليسرى، شريف عبد الناصر، 23 سنة، مصاب كدمات وسحجات، طارق سيد، 23 سنة، مصاب مصاب جرح بفروة الرأس وكدمات، حمدى أحمد، 23 سنة، مصاب اشتباه نزيف بالمخ وكدمات".







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