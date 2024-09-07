استكمال أعمال الرصف للشوارع الداخلية والرئيسية بمدينة إدفو

أسوان - عبد الله صلاح

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأسوان، جهودها لاستكمال خطة الرصف للعام الحالى 2024/2025 من خلال تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع والميادين الداخلية والرئيسية.

وفى هذا الإطار، أوضح إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم التنسيق مع كافة الجهات بقطاعات العمل المختلفة لإستكمال المشروعات الجارية ونهوها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها.

وأضاف، أنه بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة بقيادة المهندس أحمد الملوانى جارى مواصلة العمل فى تنفيذ خطة الرصف والمخصص لمدينة إدفو منها 37 مليون جنيه حيث يتم إستكمال أعمال الرصف بمدخل إدفو الشمالى ضمن جهود منظومة التطوير والتجميل لإضافة 5 أمتار من الجانبين ، وتركيب البلدورات ودهان الأرصفة لتحقيق التوسعة المطلوبة بهذا الطريق الحيوى.

وفى نفس الوقت جارى رصف طريق إدفو / إسنا الغربى بطول 1 كم ، وبعرض 12 متر، وكذا طريق المطافئ / السلايمة فى الإتجاه الشمالى كطريق بديل وموازى لمدخل المدينة.