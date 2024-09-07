إزالة 12 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، أن حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، تمكنت من تنفيذ 12 قرار إزالة لبناء مخالف على أملاك الدولة والأراضي الزراعية منها 9 حالات بناء بالبلوك الأبيض بقرى الحمراء، وصندلا، ومحلة موسى، و3 حالات على أملاك الدولة بطريق كفرالشيخ-دسوق، وذلك تحت إشراف أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، بالتعاون مع رجال الشرطة وعدد من القيادات الأمنية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمحافظة، للتصدى للبناء المخالف بكافة أنواعه، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية التي هي حق الأجيال القادمة، وتأكيدًا على سيادة القانون.

شدد محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات المرور الميداني بقرى ومدن المحافظة، والمتابعة الدقيقة واليقظة التامة للتعامل اللحظي حيال كافة مخالفات البناء والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعي وأراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية مخالفات بناء جديدة والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.