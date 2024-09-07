إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل عام من المركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال العامة، عن خطوات وإجراءات التقدم بطلب لـ المركز التكنولوجي لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل، والأوراق والمستندات المطلوب توافرها للحصول على الخدمة.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بالجيزة، خطوات وإجراءات التقدم بطلب لاستخراج بدل فاقد لرخصة محل تجاري أو صناعي أو عام، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- محضر شرطة في حالة الفقد.

- صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش.

- صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية.

- صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بـ محافظة الجيزة تقام نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.