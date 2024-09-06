إجراءات طلب الحصول على معاينة منشأة من المركز التكنولوجى

كتبت – مرام محمد

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند طلب الحصول على معاينة منشأة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

- تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مالك العقار أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

ثانيًا: المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب.

ثالثًا: الخطوات والإجراءات

- التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة.

- التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة.

- استلام الخدمة.

وتتيح المراكز التكنولوجية للمواطنين العديد من الخدمات، أهمها (استخراج ترخيص بفتح محل تجارى أو صناعى، تجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، نقل رخصة محل تجارى أو صناعى، استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام، استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، قيد اتحاد شاغلين، تجديد رخصة مصعد، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، وغيرها من الخدمات الأخرى).