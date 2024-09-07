أسعار الذهب فى مصر تتراجع 5 جنيهات للجرام.. وعيار 21 يسجل 3390 جنيها

كتب ـ إسلام سعيد

تراجع سعر الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم السبت، بحوالي 5 جنيهات، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 3390 جنيهًا للجرام بدون مصنعية، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الذهب العالمي.

سعر الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3875 جنيها.

عيار 21 يسجل 3390 جنيها.

عيار 18 يسجل 2906 جنيهات.

الجنيه الذهب 27120 جنيها.

الذهب العالمي

شهد سعر الذهب العالمي، تذبذب خلال تداولات الأسبوع الماضي ليغلق في النهاية على انخفاض، حيث تراجع الذهب خلال تداولات يوم أمس عقب صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي قلل من توقعات خفض الفائدة لنعكس على تداولات الذهب بالسلب.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.2% ليغلق عند المستوى 2497 دولارا للأونصة ويسجل أدنى مستوى عند 2471 دولارا للأونصة وأعلى مستوى عند 2529 دولارا للأونصة.

وكان الذهب قد انخفض يوم أمس الجمعة بنسبة 0.8% بسبب تأثره ببيانات تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر ارتفاع الوظائف الجديدة خلال شهر أغسطس بمقدار 142 ألفا بأعلى من القراءة السابقة التي تم تعديلها إلى 89 ألف وظيفة.

من جهة أخرى، تراجع معدل البطالة إلى المستوى 4.2% بعد أن كان عند أعلى مستوياته منذ 3 أعوام ونصف عند 4.3%، وهو اول تراجع في معدل البطالة بعد أربعة أشهر من الارتفاع، ليساعد هذا على تهدئة توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

تقرير الوظائف أظهر أن هناك تباطؤ في قطاع العمالة الأمريكي ولكن بشكل معتدل مقبول من قبل البنك الفيدرالي، وهو الأمر الذي قلل معه توقعات الأسواق أن يلجأ البنك الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل حاد خلال اجتماعه في 17-18 سبتمبر الجاري.