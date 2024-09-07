أخبار الاقتصاد اليوم.. البترول ترحب بتوسيع العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 7-9-2024 أخبار الاقتصاد المصري اليوم من أبرزها أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، متانة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة،



بدوى: قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، متانة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الإستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي يأتي من أهمها استثمارات شركة مبادلة الإماراتية للطاقة بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد، مضيفاً أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفداً من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة ويرافقه عدنان بوفطيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التقنية عالمياً، وزايد المزروعي رئيس قطاع التسويق والتكرير، وسلمي الهاجري نائب الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط و شمال إفريقيا .



وزير قطاع الأعمال يوجه باستغلال الطاقة المتاحة لشركة الإسكندرية للحراريات

تفقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، شركة الإسكندرية للحراريات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمصانع والشركات التابعة وموقف المشروعات.

وفي مستهل الزيارة، عقد المهندس محمد شيمي، اجتماعا مع مسؤولي الشركة، استعرض خلاله نشاط الشركة في مجال صناعة الحراريات والسيراميك، ومؤشرات الأداء ومعدلات الإنتاج والتصدير ومنتجاتها المتنوعة والتي تدخل في العديد من الصناعات، وكذلك مساهمتها في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والرؤية المستقبلية والفرص الاستثمارية، بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور محمد عبد الجواد العضو المنتدب لشركة الإسكندرية للحراريات.



وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بحدائق أكتوبر

عقب جولته بمدينة أكتوبر الجديدة، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر، ومتابعة موقف المشروعات الخدمية بمواقع المبادرة الرئاسية، يرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولو الهيئة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة غرب القاهرة.



وخلال جولته بموقع وحدات المبادرة، تفقد المهندس شريف الشربيني، موقف توصيل أعمال المرافق لإحدى العمارات السكنية، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال المرافق والطرق

انعقاد منتدى للترويج لفرص الاستثمار المصرية فى باريس ومرسيليا نهاية سبتمبر

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إيريك شوفالييه سفير فرنسا بالقاهرة، حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة.

واستعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بعقد منتدى الأعمال المصري الفرنسي، والذي تنظمه وكالة بيزنس فرانس بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمزمع عقده في باريس ومارسيليا نهاية شهر سبتمبر الجاري، للترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية للسوق المصري.

