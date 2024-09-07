بدوى: قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، متانة العلاقات المتميزة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن الإستثمارات في صناعة الطاقة والبترول والغاز تمثل أحد أهم رموز التعاون والعلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين، والتي يأتي من أهمها استثمارات شركة مبادلة الإماراتية للطاقة بما تمثله من نموذج للتعاون والاستثمار الجاد، مضيفاً أن قطاع البترول والتعدين يرحب بتوسيع أوجه العمل وزيادة الاستثمارات الإماراتية في ظل الجهود الجارية لإتاحة فرص استثمارية جديدة.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير وفداً من شركة مبادلة الإماراتية للطاقة برئاسة الشيخ منصور محمد آل حامد الرئيس التنفيذي للشركة ويرافقه عدنان بوفطيم نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال التقنية عالمياً، وزايد المزروعي رئيس قطاع التسويق والتكرير، وسلمي الهاجري نائب الرئيس الإقليمي لشرق المتوسط و شمال إفريقيا .

وشهد اللقاء استعراض أنشطة مبادلة الإماراتية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في مصر من خلال مشاركتها في مناطق مهمة بالبحر المتوسط متمثلة في منطقة امتياز حقل ظهر بنسبة 10٪ و منطقة امتياز حقل نور بنسبة 20 ٪ ، علاوة على قطاع رقم 4 بالبحر الاحمر بنسبة 27٪ .

وتناول اللقاء المزايدة العالمية الاخيرة للبحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا والتي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس ) في 12 منطقة ، حيث أبدت الشركة الإماراتية إهتمامها بالمزايدة وأنها اطلعت علي المعلومات التي تم توفيرها عن الفرص المتاحة بالمزايدة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG .

ومن جانبه أكد الشيخ منصور آل حامد الرئيس التنفيذي لمبادلة للطاقة أن هناك فرصاً واعدة يمكن البناء عليها في ظل تميز العلاقات بين مصر والإمارات ، وأن شراكة مبادلة في أنشطة البحث عن الغاز وإنتاجه في مصر مع عدد من الشركات العالمية تمثل قاعدة للتوسع في مناطق أخري ، موضحاً أن الحوار والتواصل مفتوح للوصول إلى أفكار جديدة للتعاون ، كما اكد أهمية مشاركة مبادلة في الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد ) أحد أبرز النماذج الناجحة للتعاون العربي .

حضر اللقاء الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ود. سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس محمد عبدالحافظ رئيس الشركة العربية لأنابيب البترول ( سوميد )، ود. محمد رضوان مدير بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج .