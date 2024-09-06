شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين المديرية وكليات الطب بجامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.



وأوضح الدكتور بدر أن الدفعة الجديدة تضم 24 طبيباً من مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة والجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن والحنجرة، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، وطب الأورام.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز مستوى الخدمات الصحية في المحافظة، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة للمرضى.



كما أشار إلى أن وصول الفرق الطبية سيستمر أسبوعيًا، حيث سيتم استقدام أساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب بشكل دوري لتقديم خدماتهم للمرضى في مستشفى العريش، بالإضافة إلى تنظيم محاضرات علمية وتدريب عملي للفريق الصحي المحلي، مما يساهم في رفع كفاءتهم الطبية.



من جانبها، أكدت ميرفت عبد الجواد، منسقة القوافل الطبية، أن هذه القافلة تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية مثل جراحة المخ والأعصاب، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، الطب النفسي، طب الأورام، وجراحة الأوعية الدموية.

تأتي هذه الجهود ضمن خطة متكاملة لدعم القطاع الصحي في شمال سيناء.