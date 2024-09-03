بدء تفعيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام فى الفترة المسائية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، عن بدء تفعيل وتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية.

يأتي هذا القرار بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة من اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

وفقًا للدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، فإن تفعيل تشغيل العيادات الخارجية في مستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية يأتي استنادًا إلى قرار وزير الصحة رقم 471 لسنة 2022.

هذا القرار يهدف إلى توفير خدمات طبية متكاملة لجميع المواطنين في فترتين صباحية ومسائية، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة، أن التخصصات المتاحة في العيادات الخارجية تشمل الجراحة، الأطفال، النساء والجلدية.

وستبدأ الخدمة الجديدة من اليوم الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر 2024، على أن تعمل العيادات من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي وزارة الصحة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية المتاحة للمواطنين، خاصة في المناطق النائية مثل شمال سيناء، ومن خلال توفير هذه الخدمات في الفترات المسائية، تسعى الوزارة إلى تخفيف العبء على المستشفيات وتقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.