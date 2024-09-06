وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية قبرص

(أ ش أ)

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع كونستانتينوس كومبوس وزير خارجية قبرص.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة بأن الاتصال يأتى في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين الوزيرين وخصوصية العلاقة التى تجمع بين البلدين.

وذكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبد العاطى أكد لنظيره القبرصى حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع قبرص في مختلف المجالات، وأهمية دفع التعاون بين الجانبين في مجالات جديدة تحقق المصالح الاقتصادية للبلدين، مع استمرار الدفع بالتعاون فى ملف الطاقة ذى الطابع الاستراتيجي .

وأضاف السفير أبو زيد، أن الوزيرين اتفقا على الالتقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة مسار التعاون الثنائى، وكذا التعاون فى إطار الآلية الثلاثية مع اليونان، والإعداد للقمة الثلاثية العاشرة مع اليونان خلال الفترة المقبلة.

وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزيرى الخارجية أكدا على حرصهما المشترك على تكثيف الجهود لتجنب تصاعد وتيرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، ومواصلة الاتصالات بينهما للوقوف على أخر المستجدات فى هذا الشأن.