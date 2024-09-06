نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. خطوات معرفة النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح

محمد صبحى

أكد مكتب التنسيق أنه يمكن للطالب معرفة الكلية المُرشح لها بشكل نهائي، بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المُرشح لها، وذلك عقب انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب، حيث تُعتبر بطاقة الترشيح نهائية.

وكان موقع التنسيق الإلكترونى، أغلق مساء أمس الأربعاء، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بـ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، بدلا من مساء أمس الثلاثاء.

ومن الجدير بالذكر أن الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية تتمثل فى :-

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.