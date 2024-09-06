مستوطنون إسرائيليون يهاجمون عرب المليحات بالأغوار وجيش الاحتلال يعتقل 3 منهم

(أ ش أ)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، تجمع عرب المليحات بالأغوار الجنوبية، كما اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة منهم بعد تحريض من المستعمرين.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر محلية، أن مستوطنين مسلحين هاجموا التجمع، وارهبوا الفلسطينيين، تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن المستوطنين احتجزوا عدة عائلات داخل مسكنها ومنعوها من الخروج والتحرك.

وفي تطور لاحق، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن جيش الاحتلال اعتقل الأشقاء محمد، وحمزة، وفرحات كعابنة بعد احتجازهم في مساكنهم، والاعتداء عليهم من قبل المستعمرين.

كما أحرق مستوطنون، اليوم، مركبات فلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر أمنية، بأن عددا من المستوطنين هاجموا منطقة المرج شرق البلدة، وأحرقوا عددا من المركبات فيها قبل أن ينسحبوا.