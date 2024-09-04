اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأربعاء، 04 سبتمبر 2024 10:50 ص
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك فى مدينة القدس، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصر الشرطة على مسافات متقاربة، خصوصا عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.







المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

مستوطنون

باحات المسجد الاقصى

شرطة الاحتلال الإسرائيلى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة