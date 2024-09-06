مدبولى يلتقى نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة خنان الصينية للاستثمار

كتبت ـ هند مختار

على هامش مشاركته في فعاليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي بالعاصمة الصينية "بكين"، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، Zhu Hongbing، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "خنان" للاستثمار، والتي تمثل الذراع الاستثماري لمقاطعة "خنان" الصينية.

ورحب رئيس الوزراء في مستهل اللقاء بنائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة، معربا عن اهتمامه بأنشطة الشركة والمجالات التي تعمل بها، وما يمكن أن تقدمه الحكومة المصرية من دعم لقيام شركة "خنان" بالاستثمار في مصر.

كما تناول الدكتور مصطفى مدبولي خطط الحكومة المصرية المستهدِفة زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة، حتى تصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجَة في مصر.

وأوضح في الصدد ذاته جهود الدولة المصرية في الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، بما يدعم الشبكة القومية للكهرباء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية قيام شركة "خنان" بالاستثمار في مصر خلال المرحلة الحالية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، منوها إلى الحوافز التي تمنحها الحكومة المصرية في مجال الاستثمار، هذا إلى جانب انضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات التجارية التي تساعد على التصدير للخارج، وهو ما يدعم توطين صناعة مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي أيضًا إلى مجال توطين صناعة السيارات الكهربائية، حيث أوضح في هذا الصدد أن مصر لديها قانون لصناعة السيارات الكهربائية، وهو ما يدعم توطين تلك الصناعة، لا سيما في ضوء ما تمنحه من حوافز.

كما لفت رئيس الوزراء إلى جهود مصر للتوسُع في مجال "تحلية المياه"، الذي يمثل مجالا آخر للاستثمار من قبل الشركة، فيما يتعلق بتصنيع مكونات تلك المشروعات.

واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "خنان" للاستثمار أبرز المعلومات الأساسية عن أنشطة الشركة واهتماماتها في مجال الاستثمار، وخاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على ترتيب زيارة لشركة "خنان" إلى مصر للتباحث والنقاش حول المزيد من التفاصيل الفنية في هذا الصدد.